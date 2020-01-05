蔡總統新北造勢 籲挺改革勿讓吳斯懷決定法案

民進黨「勇敢自信 護台同行」新北市新莊造勢晚會5日選前黃金週日登場，黨籍總統候選人蔡英文（右起）、副總統候選人賴清德振臂高喊「凍蒜」口號。中央社記者徐肇昌攝 109年1月5日

（中央社記者顧荃台北5日電）總統蔡英文今天在新北市舉行大型造勢晚會，她表示，有一股力量不斷在反改革，盼新北鄉親再挺她一次，讓改革繼續；民進黨國會若沒過半，改革剩一半，等著被吳斯懷這些立委來決定法案。

「勇敢自信、護台同行」大型造勢晚會在新北市登場，蔡總統、副總統候選人賴清德、行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃等黨內重量級人物齊聚，民進黨立委候選人吳秉叡、吳琪銘、蘇巧慧、呂孫綾等人也一同出席，力拚決戰新北市。

由於國民黨總統候選人韓國瑜今天下午才在新北市掃街造勢，晚上大批民進黨支持者湧進晚會會場，揮舞旗幟，高喊「2020台灣要贏」、「小英凍蒜」等口號，較勁意味濃厚。

蔡總統致詞時表示，新北市是她個人參選的起點，也是賴清德的故鄉，新北贏，台灣就贏，盼新北鄉親再挺她一次，並支持民進黨立委候選人。民進黨國會若沒過半，改革剩一半，就等著被吳斯懷這些立委來決定法案，務必要讓民進黨新北市12席立委候選人全部進國會，未來4年跟她一起並肩作戰。

蔡總統指出，她剛上任時景氣很差，台灣經濟成長率在亞洲四小龍吊車尾，如果繼續照「633團隊」規劃，經濟不會變好，她這3年來努力經濟轉型，讓台灣挺過美中貿易戰、投資爆發；4年前台灣常常活在缺電壓力下，沒人看好再生能源，現在第一座風場商轉，太陽光電是馬政府時代的三倍，不需要核四，也不需要核五或核六，「不用擔心核廢料要放在誰家」。

蔡總統說，新北市環狀線、萬大線等捷運建設的經費已核定，過去被譏笑是「選舉橋」的淡江大橋，現在工程終於有進展，新北市最重視停車問題，要用前瞻基礎建設幫新北蓋22座停車場。

蔡總統表示，她顧主權、拚經濟，面面俱到，改革要往前走，但有一股力量不斷在反對改革，要取消年金改革、能源改革，反滲透法要重新評估、婚姻平權也要重新思考。這股力量在往後拉，要把台灣弄得分崩離析，所以2002台灣要贏，主權尊嚴要贏，民主自由、走向世界、進步價值、台灣團結要贏，這些都贏了，台灣才會贏。

蔡總統呼籲，2020每張選票就是決定改革能不能走下去的關鍵，不要讓改革付諸流水，要讓全世界看到台灣的選擇。

她說，蘇貞昌這陣子有些不舒服，醫生提醒要多休息，但蘇貞昌為了國家只好不聽醫生的話，一年來日以繼夜為台灣打拚，民進黨不能辜負台灣人，蘇貞昌與行政團隊每天都在實踐這件事。2018年民進黨選得不好，但懂的檢討、改進，讓台灣不斷前進。

她表示，總統勝選、國會過半，新北過關，台灣就過關。蔡總統並呼籲，選戰最後衝刺階段不要鬆懈，投票率就是關鍵，一定要出來投票。

陳副總統說，黑鷹失事事件發生後，蔡總統馬上召開國防軍事會談，要確保軍心與民心穩定、台海周邊安全，這麼好的三軍總帥，全世界的人都看到。

賴清德表示，新北市是台灣最大的縣市，如果新北贏，台灣就會贏。盼民進黨國會過半，繼續守護台灣，新北市發揮關鍵力量，讓民進黨新北市立委全壘打；反滲透法是有必要的，並非國民黨說的在傷害民主，而是要保護民主。

蘇貞昌致詞時拿出撞球竿充當教學棒，指著台上的大型投影簡報細數政績，強調「有政府，會做事」，台灣守住非洲豬瘟，現在中國發生不明肺炎，政府更要嚴格把關。

蘇貞昌提到在黑鷹事故殉職的參謀總長沈一鳴，他說，沈一鳴用一生保衛台灣，現在還在這塊土地上的人，有責任保衛台灣與守護民主自由，絕不容中國侵犯，絕不容台灣變成香港。每個人都是國家的主人，手上3張選票不能浪費，要投給蔡總統、讓民進黨在國會過半，未來4年台灣才能順利向前。（編輯：蘇志宗）1090105

民進黨5日晚間在桃園市舉辦「勇敢自信 護台同行」造勢晚會，力拚連任的總統蔡英文（前中）出席致詞，呼籲大家11日一定要去投票，更要一人拉一票，用選票告訴全世界，台灣會繼續往前走，捍衛主權、守護民主、堅持自由。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月5日

民進黨5日晚間在新北市新莊體育場陽光草坪舉辦「勇敢自信 護台同行」新莊造勢晚會，力拚連任的總統蔡英文（右2）與民進黨副總統候選人賴清德（左2）出席，牽起手高呼「凍蒜」口號。中央社記者徐肇昌攝 109年1月5日