謝長廷：新一年最想解決問題是處理館產

（中央社記者楊明珠東京7日專電）駐日代表處今天舉行中華民國109年新年餐會，駐日代表謝長廷對媒體表示，他今年最想解決的問題就是處理館產。

謝長廷中午在駐日代表官邸舉辦新年餐會，包括日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、旅日僑胞、財經界人士等出席，大家互道新年快樂。

謝長廷被媒體問到新的一年要做什麼事時回答說，現在台灣政黨對立比較激烈，每天都有應付不了的事，「當然我們有個目標，不是自己做多久，是我們要達成一些想做的事情」。

至於最想解決的問題是什麼？謝長廷表示，他做到前人未能解決的問題就是處理館產，這些是以前4、50年沒辦法解決的。1972年中華民國與日本斷交時，匆匆忙忙、進退失據，很多駐日館舍財產都登記在個人名下，沒有辦法解決。

謝長廷說：「我自己來解決，我是律師專業，我認為如果一個大使沒有很積極，如果一個外交部也怕事不敢背書的話，可能永遠拿不回這些財產。」

他強調，處理館產有法律時效問題、訴訟、資格和不被承認的問題等。

謝長廷表示，事實上，有一大部份館產他處理完畢，但有一部份的人抵抗，說是要拖到5月20日（總統就職日）後再還。

1972年中華民國與日本斷交，位於東京都港區六本木的中華民國駐日大使館落入與日本建交的中華人民共和國手中。

之後中華民國成立「亞東關係協會」，維持與日本之間的交流，有一段時間暫租商業大樓辦公。1986年購得日本農林水產省林野廳位於東京都港區白金台的土地並設館，這就是目前台北駐日經濟文化代表處的館址。

1986年馬紀壯出任駐日代表，包括土地等3筆館產登記持有人名義為「亞東關係協會東京辦事處馬紀壯」。

亞東關係協會於1992年改名為目前的台北駐日經濟文化代表處。

除了東京之外，駐橫濱、大阪、福岡等辦事處的土地與建築物也全以「單位加上時任館長的名字」此方式登記。

謝長廷在2016年就任駐日代表後，開始推動館產產權正名，將這任務列為他出任駐日代表的重責之一。去年位於東京都港區白金台的台北駐日經濟文化代表處館舍土地持有人已成功從馬紀壯的名義正名為「一般社團法人 台北駐日經濟文化代表處館產管理委員會」。這座館舍市價估計要150億日圓（約新台幣42億元）。

此外，東京、橫濱的館產已正名成功，收回館產，但大阪、福岡辦事處的館產有部分尚未收回。（編輯：周永捷）1090107