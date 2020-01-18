陳柏惟點名最想較量 林佳龍：好膽麥走

台中市第2選區立委當選人陳柏惟說擔任立委後最想「電」的是交通部長林佳龍，林佳龍（前）18日接受媒體聯訪，隨即回說請陳柏惟「好膽麥走」。中央社記者郝雪卿攝 109年1月18日

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市第2選區立委當選人陳柏惟說擔任立委後最想「電」的是交通部長林佳龍，林佳龍今天對此表示，建議陳柏惟寒假要做功課，「好膽麥走！」他很期待跟陳柏惟對話。

陳柏惟當選立委後日前在廣播節目接受訪問時，提到自己到立法院後最想「電」的部會首長是林佳龍，林佳龍中午到國道3號清水服務區參加台日高速公路「清水服務區」同名締盟暨「JAPAN SKY DINE日本美食天堂」開幕活動後，接受聯訪被問到遭陳柏惟點名，他隨即回說請陳柏惟「好膽麥走」。

林佳龍表示，因為陳柏惟有參考他過去很多交通建設政見及政策，到時他也會做球給陳，立法院交通委員會臥虎藏龍，各黨菁英齊聚一堂，問政精彩，大家就事論事，建議陳柏惟寒假要做功課，「好膽麥走」，以政策來辨證，選民也最期待能看到，他更期望跟陳柏惟對話，以帶動交通建設發展，大家各自扮演好角色。

對於陸客減少的問題，林佳龍認為，選後應回到正常軌道，雙方容有不同主張，但觀光能帶動人民交流，對彼此是好的事情，之前提出的交通政策白皮書，對增加國際觀光客及擴大國內旅遊等已有對策，陸客過去多年來已降低比率，從4成1降到2成5，期待維持基本人數，交通部也會做好開拓國際觀光客及提升國內旅遊，因應陸客減少的對策。

至於對國內觀光業的補助措施，林佳龍說，一併在檢討之中，去年對岸企圖影響選舉的政治操作，政府基於國家立場及觀光業利益，必然會有一些對策，顯示對策有產生效益，觀光客不減反增，至於未來如何協助觀光業發展，會著重提升觀光品質，補助只是方法之一，其他包括獎勵投資、解決紓困問題及相關觀光亮點提升等，會加強體質的改變及改善。（編輯：陳俊碩）1090118