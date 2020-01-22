促轉會駁回國民黨申請 促速移交蔣中正批簽公文

（中央社記者王承中台北22日電）促轉會審定國民黨應移交「總裁批簽」4286筆檔案，國民黨提出停止執行申請案。促轉會今天表示，國民黨所提申請案不符合停止執行要件，昨天委員會決議駁回，呼籲國民黨儘速配合將檔案移歸檔案管理局。

促進轉型正義委員會（促轉會）去年底決議通過第二階段持有政治檔案審定結果，共審定國民黨通報「總裁批簽」4286筆檔案，應移歸國家發展委員會檔案管理局，國民黨於今年1月2日向促轉會提出停止執行申請案。

促轉會今天發布新聞稿表示，促轉會昨天召開第42次委員會議，決議駁回國民黨針對促轉會「第二階段審定政治檔案並命移歸國家檔案行政處分」所提出的停止執行申請案。

促轉會指出，經逐一審酌國民黨所提出停止執行的理由，並不符合停止執行的要件。國民黨此次申請所提理由與去年向法院聲請「第一階段審定政治檔案並命移歸國家檔案行政處分」停止執行者雷同，當時便遭台北高等行政法院及最高行政法院相繼駁回而確定。促轉會已於去年8月21日及9月4日兩度會同檔案管理局至國民黨黨史館完成檔案移歸作業。

促轉會表示，「總裁批簽」檔案是前總統蔣中正於民國39年至64年擔任國民黨總裁期間所批示的黨內公文。由於蔣中正當時身兼總統與執政黨最高領導人的雙重身分，批簽雖為政黨內部公文，但內容實與國防、外交、內政及司法等國家公權力的行使、國家政策形成密切相關。

促轉會指出，透過蔣中正的各種批示或黨務系統所上簽呈的內容，可分析威權統治時期政治、社會、政黨及個人權力運作等脈絡關係，是理解戒嚴體制及動員戡亂體制生成、運作及鞏固之重要檔案，也是威權統治時期「以黨領政」的具體證據。

促轉會表示，呼籲國民黨應比照去年配合移歸檔案的前例，儘速配合將此次被審定為政治檔案的「總裁批簽」移歸檔案管理局。（編輯：趙蔚蘭）1090122