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罷韓二階連署首日 粗估簽署書逾1萬份

最新更新：2020/01/30 00:05

（中央社記者陳朝福高雄29日電）罷免高雄市長韓國瑜今天開始二階連署，「光復高雄」罷韓總部也成立並設多個連署點，受理接件連署書，起跑首日至晚間10時尚有許多據點仍計算中，初步計算簽署書達1萬846份。

「Wecare高雄」晚間在臉書貼文公布，首日簽署書1萬846份，真心感謝高雄市民堅毅勇敢的跨出第一步。

公民團體發起罷免韓國瑜行動，今天首日受理簽署，不僅光復高雄罷韓總部湧入很多民眾參與連署，多名市議員服務處簽署點也門庭若市，一整天都有簽署人潮不斷，顯得很熱鬧。

「Wecare高雄」晚上在臉書FB貼文感謝市民勇敢堅毅的跨出第一步，公布首日受理簽署份數是1萬846份，並拜託去年有參與第一階段連署的民眾再跑一趟、再簽一次，一起完成簽署30萬份的任務，並請民眾下載列印填好、填滿或到連署點簽署，加速完成簽署目標份數。

罷韓行動盼於2月28日收齊30萬份連署書，以利後續分類造冊，趕在3月28日法定60日內將連署書送返中選會。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第1階段要有2萬2800份提議書，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上（約需逾58萬票）。（編輯：劉學源）1090129

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