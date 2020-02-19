立法院將開議 柯文哲巡視民眾黨立委辦公室

民眾黨主席、台北市長柯文哲19日下午突然現身立法院，巡視黨籍立委的辦公室狀況，走到立委蔡壁如的辦公室前還端詳名牌許久。中央社記者郭建伸攝 109年2月19日

（中央社記者郭建伸台北19日電）立法院21日即將開議，不少新任立委辦公室整修快告一段落。民眾黨主席、台北市長柯文哲今天身穿空軍夾克，下午突然現身立法院，巡視黨籍立委辦公室，走進立委蔡壁如辦公室前還端詳名牌許久。

台灣民眾黨今天中午在黨中央舉行黨政協調會報，黨團幹事長高虹安說，今天中午開完黨政協調會後，她與立委賴香伶、張其祿就回到辦公室；3人原本在張其祿的辦公室討論事情，過沒多久柯文哲就突然現身，事前完全沒有知會。

隨後柯文哲就在立法院研究大樓「突襲檢查」，一路跑上跑下，了解黨籍立委的辦公室狀況；到了立委蔡壁如辦公室門外，柯文哲睜大眼睛看名牌。

由於柯文哲並沒有事先知會黨籍立委，蔡壁如也外出拜會其他立委，所以今天兩人並沒有「同框」，柯文哲則關心蔡壁如的辦公室可能有西曬問題。

柯文哲曾在選舉前穿過空軍外套，因為當時外套上繡有數字2號，外界還一度揣測是挺當時的國民黨總統候選人韓國瑜。媒體今天詢問柯文哲外套一事時，他說，當時引發外界誤會，現在徽章已改成台北市政府的標誌。

柯文哲看完5位黨籍立委的辦公室後並未久留，大約下午2時40分就搭電梯下樓乘車離去。（編輯：林興盟）1090219