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國民黨推立委考評 黨內建議可改不分區2年制

最新更新：2020/03/28 12:38

（中央社記者余祥台北28日電）因應國民黨不分區立委吳斯懷失言風波，國民黨推動立委考核制度，黨內幹部表示，不分區立委沒有選舉壓力，常無法發揮應有的功能和戰力，因此建議將不分區改為2年制，表現優異並通過考評者，才能做4年。

國民黨主席江啟臣日前表示，已請組發會和考紀會研擬立委考評辦法，並在改革委員會成立後充分討論，作為未來區域立委提名、不分區立委去留的依據。

黨內幹部表示，除了基本出席率、提案數等量化指標，還要有質化指標，可委由民調公司對立委進行滿意度調查，或可以組成獨立第三方的外部委員會，針對立委表現進行考評。

黨內幹部也建議將不分區改為2年制，2年一到需經過考評，若表現優異才得以做滿4年；這部分也會送交改革委會討論。

該人士認為，區域立委有選舉壓力，每4年都要經過民意的檢驗；但不分區立委不受民意監督，常淪為只為背後所屬團體服務，關心的議題也十分狹隘，狹隘若又變成負面，就很沒有功能性，若能改為2年制，相信不分區立委都會很努力。

對於不分區改為2年制，不具名不分區立委非常不以為然，他說，若當初黨提名他們時，就有這樣的但書，那他們沒有話說，但如果沒有，突然冒出這樣新的規定，還想要溯及既往，也未免太因人設事。

另名不分區立委說，江啟臣之所以當選黨主席，就是因為黨內對黨的改革有期待，若在吳斯懷的問題上，江啟臣還是用老方法，新設一個規定針對特定的人，那就證明了江啟臣只是打著改革口號，但實際上跟舊國民黨毫無不同。

也有黨內人士提醒，不分區立委受選罷法保障，如果自己不辭，要更換人選恐於法無據；且國民黨的不分區名單只有31人，黨主席也要考慮是否有足夠的人選可以換，以及換上去的人是否更為適任等問題。（編輯：紀淑芳）1090328

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