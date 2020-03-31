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觀光局主管翹班接機 蘇貞昌：官場陋習早該改

最新更新：2020/03/31 09:55

（中央社記者陳俊華台北31日電）觀光局員工奉命接待主管返台的兒子感染武漢肺炎。行政院長蘇貞昌今天說，這種官場陋習早就該改，官員防疫沒到位，還到立法院、交通部開會，造成重大傷害，交通部已明快處理。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及內閣官員列席。

觀光局派駐桃園機場一名員工奉命接待觀光局主管返台的兒子，結果不僅在機場碰頭的兩人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），這名員工的幼兒也被感染。交通部調查發現這名主管公器私用，30日給予撤職降調處分，後續將再調查。

蘇貞昌會前受訪時表示，「非常不該，這種官場陋習早就該改」，他不知道還有這種人在機場服務，他多次自己去機場接送女兒，從來不知道有這種單位，居然還要接待官員家人、孩子，都非常不該，「應該痛改，而且立刻改」。

蘇貞昌表示，這官員看起來枉費政府再三要求防疫一定要到位，官員本身不但知道孩子狀況，「孩子沒到位，他也沒到位」，還到立法院、部裡開會，影響重大，這方面的錯，造成這麼大的傷害，「非常不該，交通部已經明快處理」。（編輯：林興盟）1090331

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