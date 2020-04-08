武漢肺炎全球蔓延 海軍敦睦艦隊提前返台將隔離

（中央社記者游凱翔台北8日電）受武漢肺炎疫情全球蔓延影響，海軍敦睦遠航訓練支隊將提前於明天返回台灣。國防部長嚴德發今天表示，途中僅停靠友邦帛琉進行軍事交流，抵達台灣後官兵依然要隔離才會下船，目前官兵身體狀況都健康。

源自中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情在全球持續延燒，軍方指出，海軍敦睦艦隊明天提前返回台灣。

國防部、國軍退除役官兵輔導委員會上午以「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」為題，至立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

民進黨籍立委羅致政詢問，海軍敦睦艦隊艦上官兵健康狀況及返台進度。嚴德發回應，受疫情影響，此趟航程原本要靠岸多國軍事交流，但事後都無法靠岸，不過，海上航行已達成原本的訓練目的，全程僅在唯一無確診案例的帛琉軍事交流。

嚴德發表示，敦睦艦隊官兵抵達台灣後必須在艦上隔離，目前官兵身體狀況均健康，沒有異狀；羅致政也詢問，總統蔡英文明天將去左營軍港揮手致意，官兵是否下船；嚴德發回應，「不會下船」。

海軍敦睦遠航訓練支隊有「四年一大敦」、「兩年一小敦」的慣例，小敦為先繞行台灣本島一圈後，再前往東南亞及周邊國家；大敦則是前往中南美洲、東南亞等較遠的國家後，再回國繞行台灣本島一圈。

去年敦睦遠航訓練支隊曾敦訪帛琉、馬紹爾、索羅門等3友邦國家，並前往南沙太平島見證國土，敦睦邦誼、宣慰僑胞。（編輯：郭無患）1090408