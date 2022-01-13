就任將滿3週年 蘇貞昌：關關難過關關過

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（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院長蘇貞昌明天就任閣揆滿3週年。他今天表示，這3年非常不簡單，關關難過關關過，拜託行政團隊繼續盡心盡力為民眾服務，讓台灣一代一代越來越好；面對這波疫情，也容不得疏失怠慢。

蘇貞昌2019年1月14日接任行政院長，明天將滿3週年，將成總統民選後，任期最長的閣揆。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會時轉述，蘇貞昌在院會時表示，非常感謝總統蔡英文的信任、民眾的支持、立法院的指教，更感謝行政團隊一起努力為國家人民做事。

蘇貞昌說，這3年非常不簡單，疫情嚴峻，種種挑戰接踵而至，也因為大家努力盡責、密切合作，關關難過關關過；蔡總統肯定行政團隊的表現，他也期許行政團隊繼續盡心盡力，為人民服務，讓國家越來越強，讓台灣一代一代越來越好。

另外，近日疫情緊繃，蘇貞昌會中也表示，本週進入春節返國人潮最高峰期，各國疫情嚴峻，加上變種病毒強大的傳播力，讓疫情防守更辛苦，但防疫如作戰，大家要繃緊神經、鬆懈不得，容不得疏失怠慢。

蘇貞昌說，中國3年前爆發非洲豬瘟，2年前發生COVID-19疫情，去年此刻台灣則面臨部立桃園醫院群聚、華航機師和諾富特飯店疫情，接著發生宜蘭電玩店、蘆洲獅子會群聚、萬華茶室疫情、京元電子廠和雙北果菜市場等，行政部門團結合作一步又一步挺過來。

蘇貞昌表示，要盡全力堵住缺漏，更仔細抓出可能感染的線頭，遇有確診就擴大匡列、篩檢隔離，而目前疫苗十分充足，符合第三劑施打資格者請盡快接種，盼民眾配合防疫，讓新的一年仍能平安維持正常生活。（編輯：蘇志宗）1110113