蔡總統：2050淨零轉型不會以壓縮產業發展為代價

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（中央社記者溫貴香台北1日電）總統蔡英文今天接見工商團體代表表示，政府有決心達成2050淨零轉型目標，但不會以壓縮產業發展作為代價、也不會躁進，會逐步推動法規改革與業界密切合作，落實ESG協助企業邁向淨零轉型，甚至創造新的商機，營造社會、企業和環境的多贏。

總統也說，不論排碳能力的建構、碳費的徵收，都會考量企業承受的能力，依循先大後小，也就是先大企業後小企業，以大帶小的模式，並且由國營事業以身作則逐步來推動。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維、行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫、經濟部次長曾文生等人陪同下接見八大工商團體代表。

總統說，各位老朋友再度來到總統府，也感謝各界的先進與政府共同努力，台灣在疫情影響之下經濟方面依然有穩健的發展，去年台灣出口成長近3成，人均的GDP也首次超過3萬美元，期待各產業優異的成果可以透過加薪的方式與勞工朋友共同分享經濟成長的果實。

總統也藉機與產業界代表談幾項議題，第一，用電問題，總統說，正因為連續幾年經濟優異的成長，也帶動用電的成長，很多企業先進對於未來用電情況很關切，今年預計用電尖峰量會成長，但有幾項工作已經實施，政府會確保供電。

她進一步說，再生能源時代來臨以後，中午的日間用電尖峰已經不再是問題，甚至有餘裕，接下來要用各項具體的做法，處理夜間用電尖峰的議題，具體細節由經濟部說明，整體而言，政府會持續維持供電穩定，像是水情好轉以後，也將水力發電集中在夜間的尖峰時再來使用，也加速加快機組修復的速度，以及運用時段電價的優惠，挪移用電尖峰。

她表示，最重要的是，新機組發電的量能會大於除役的量能等等。

再生能源的部分，總統說，太陽光電今年會新增3個GW以上的建置，今年預計4個離岸風電廠可以趕上進度完工，在2025年之後，會持續每年增加再生能源建置的進度，這些都是在穩定供電的同時，繼續減碳、降空污，跟上全球2050淨零的腳步。

第二件事情是缺才、缺工，總統表示，政府已經公布移工留才方案，未來在台灣工作滿6年的移工或僑外生可以繼續留用，滿5年還可以申請永久居留，讓具備技術能力的移工、人才留在台灣，讓留才永用成為台灣產業重要發展的助力。

第三件事是推動淨零碳排的目標，總統說，面對全球低碳轉型趨勢，台灣已經宣布2050淨零碳排的目標，也將會公布台灣淨零碳排的路徑圖，在政府這樣的目標與路徑規劃下，企業界的朋友也很關心未來長期電力的供給與供應，未來路徑的規劃，是以平均每年電力需求成長2%再加減0.5個百分點的情境為基礎，相信可以滿足電力的需求。

總統表示，另外不論排碳能力的建構、碳費的徵收，都會考量企業承受的能力，依循先大後小，也就是先大企業後小企業，以大帶小的模式，並且由國營事業以身作則逐步來推動，也就是說政府有決心達成2050淨零轉型目標，但不會以壓縮產業發展作為代價、也不會躁進，會逐步推動法規改革與業界密切合作，落實ESG協助企業邁向淨零轉型，甚至創造新的商機，營造社會、企業和環境的多贏。

除了以上幾個議題，總統表示，面對近來大家所關注的烏克蘭情勢的發展，政府都會持續地掌握，也密切關注國內能源、糧食、物價及股匯市的變化，以及全球經貿動態的局勢，上週五及昨天行政院持續研商因應策略，維持國內重要物資、物價及金融市場的穩定，總統再次感謝業界先進的支持，政府未來會繼續與大家攜手努力，促進台灣和平、繁榮與穩定的發展。（編輯：趙蔚蘭）1110301

總統蔡英文（後中）1日在總統府接見八大工商團體代表，蔡總統致詞時表示，感謝各界的先進與政府共同努力，台灣在疫情影響之下經濟方面依然有穩健的發展。中央社記者鄭傑文攝 111年3月1日

總統蔡英文1日在總統府接見八大工商團體代表，而中華民國全國工業總會理事長王文淵因故缺席，據了解，是因身體健康狀況因素不克出席。中央社記者鄭傑文攝 111年3月1日