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被質疑快篩內神通外鬼 食藥署：若違法一定重罰

2022/6/26 17:22
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（中央社記者葉素萍台北26日電）國民黨立法院黨團指控食藥署快篩試劑EUA疑「內神通外鬼」，食藥署長吳秀梅今天說，政風調查已展開，司法也在調查，食藥署不允許不法行為，若有違法行為，一定會重罰。被問到是否下台，吳秀梅僅說「我們依照規定辦理」。

國民黨立法院黨團昨天質疑，廠商申請快篩EUA被食藥署要求補件後，就接到其他公司打來聲稱可協助，食藥署涉及內神通外鬼，洩漏廠商資料，要求食藥署說清楚，行政院及檢調都應介入調查。

食藥署長吳秀梅今天出席藥師公會全國聯合會「用藥安全路，藥師來照護」公益園遊會開幕典禮，她接受媒體訪問指出，政風已介入、司法也在調查，若有違法行為，一定會重罰。

媒體問到，快篩140億大餅是否為吸引眾多廠商申請原因。吳秀梅表示，快篩要看市場需求，現在大家只是把申請量做計算，可是台灣不需要這麼多劑量，現在不管藥局、通路、大賣場，很多快篩都有存貨；台灣快篩量足夠，且廠商當時向食藥署申請EUA時所提數量，也不一定都會進貨。

至於食藥署遭質疑在快篩把關有問題。吳秀梅說，要看批評內容為何，有的說資本額少、有的說過去做什麼行業；但食藥署審查重點不會看這些，而是提出申請的快篩效能、安全、品質是否符合要求，食藥署在乎的是民眾要真正有用的快篩。（編輯：林克倫）1110626

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