民進黨：國民黨選舉沒半步 只剩抹黑林智堅黃偉哲

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（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨發言人謝子涵今天表示，國民黨連日來不斷以舊案重提的方式，對桃園市長參選人林智堅和台南市長黃偉哲進行不實指控與抹黑，目的只有選舉利益及政治鬥爭，也證明國民黨「選舉沒半步，只剩抹黑一步」。

謝子涵下午發布新聞稿表示，像是抹黑林智堅的論文抄襲，林智堅早已多次說明、澄清，但國民黨仍持續潑髒水。今天，國民黨台南市長參選人謝龍介也要如法炮製，用穿鑿附會方式炒舊案，對黃偉哲進行抹黑，也凸顯國民黨的選舉手法，只會鋪天蓋地對對手進行政治追殺與人格抹煞，甚至不擇手段傷及無辜。

謝子涵說，林智堅與賀力行老師2020年，以及日前就已經說明澄清過，今天也再次說明，林智堅的論文早在科管局結案報告前完成，而結案報告完成後，該著作權才從中華大學移轉到科管局，全都有文件佐證，並無抄襲之虞。

此外，她表示，已有許多學者指出，根據國科會研究人員倫理規範，計畫成果報告、研討會報告等通常不被視為正式發表，更無自我引述的需要，且共同申請的研究計畫，皆可視為共同著作，而林智堅就是該份報告的共同參加者，擁有相關權利，因此，林智堅擁有權利可修整並發表論文，並無一稿多投、自我抄襲的疑慮。

針對謝龍介對黃偉哲的不實指控，謝子涵表示，又是一個陳年舊案來冷飯熱炒，黃偉哲日前早已回應過，今天又再度說明，該案為市議員帶民眾陳情，而且他個人當天遲到早退，並無謝龍介捕風捉影的腦補情事，將會與律師研商提出告訴，遏止這種抹黑奧步的選舉歪風。

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謝子涵說，細數過去選舉就可以看到，國民黨用各種舊案、烏龍爆料等手段，形塑「三人成虎」的誤導效應，不惜毀損傷害相關當事人和產學界、企業、研究人員的聲譽。例如國民黨在2012年用宇昌案來各種抹黑當時民進黨主席蔡英文和中研院研究人員，結果選舉一結束，司法就還給當事人公道，卻已對台灣生技界造成嚴重傷害。

民進黨呼籲國民黨，應正當提出自己的政見供選民檢視，還給選民一場乾淨的選舉。（編輯：郭無患）1110707