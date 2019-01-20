何志偉選前黃金週活動 賴清德出席力挺

（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市立委補選黃金週，民進黨候選人何志偉今天晚間將辦大型音樂造勢晚會，邀請包含行政院長蘇貞昌等黨內要角到場助講。輔選地方黨部人士透露，前行政院長賴清德也會出席。

台北市立委補選將在27日投票，各陣營候選人在選前黃金週日皆舉辦各式造勢活動。何志偉競選團隊規劃今晚在社子國小舉辦大型音樂晚會造勢活動。

原本傳出賴清德會出席音樂造勢晚會，但何志偉近期受訪時，被媒體詢問關於賴清德是否到場，語帶保留，僅表達相關細節仍由中央及地方黨部安排。據輔選地方黨部人士透露，賴清德確定出席活動。

何志偉競選團隊舉辦的造勢音樂會活動將由立法委員吳思瑤、台北市議員阮昭雄擔任主持人，包含黨主席卓榮泰、蘇貞昌、基隆市長林右昌、前台北市副市長陳景峻皆應邀站台。黨部人士表示，賴清德確定出席活動，可塑造民進黨團結氛圍，前後任行政院長皆到場，就是要讓選民知道，民進黨有決心搶下立委席次。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日27日登場，共5人投入選戰，綠藍白也各推候選人，包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫和代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：管中維）1080120