賽夏女孩扛家務顧病父 章羽珊獲總統教育獎

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗賽夏族女孩章羽珊出身經濟弱勢單親家庭，在父親生病後一肩扛起家務，成為「照顧者」，也在田徑場上跑出佳績，樂觀面對逆境，積極向上的態度，榮獲今年總統教育獎肯定。

章羽珊是苗栗縣今年唯一獲得總統教育獎得主，甫自南庄鄉蓬萊國小畢業，即將升上南庄國中，是個充滿正能量的賽夏族女孩。

苗栗縣政府教育處指出，章羽珊有兩位哥哥，她排行老么，父母離異後，家中以低收入補助及父親偶爾打零工為經濟支持，然而去年底，父親因猛爆型肝炎住院治療，身體狀況急速下降且難以自理，羽珊成了「照顧者」，一肩扛起照顧病父及日常家務重擔，從困頓環境中磨練出過人心智。

教育處表示，章羽珊無畏家庭劇變，樂觀以對，珍惜能照料父親的機會；另一方面，熱愛運動的她，也屢次在田徑場上跑出佳績，儘管訓練過程辛苦也曾受挫折，但總能在調整後，以最好的狀態迎接比賽，從部落小學跑到107學年度苗栗縣全民運動會100公尺第一名，感動全校師生及部落族人。

章羽珊今天由父親章文海陪同前往苗栗縣政府，接受縣長徐耀昌表揚。她說，很珍惜同學們的陪伴鼓勵和師長的推薦，讓她心中盡是知足感恩，未來希望持續努力讀書，用所能幫助身邊需要的人。

另外，即將升小二的新港國中小女童陳芯卉，來自低收入家庭，母親在縣府以工代賑，父親罹癌治療時期，小小年紀的芯卉常幫爸爸按摩、清洗灌食針筒，幫忙整理家務，在課業及生活常規也認真學習，獲教育部頒發奮發向上獎鼓勵，是年紀最小的受推薦人。

徐耀昌接見章羽珊、陳芯卉後，肯定2人都是逆境自強楷模，成長路雖較其他孩子辛苦，但都乖巧懂事，在生活困境中展現堅毅精神及學習的熱情，是全國學生正向學習典範，鼓勵她們能以開闊的心胸面對未來社會的各種挑戰，朝夢想前進。（編輯：陳清芳）1080708