23.3回游澎湖山創作聯展 感受在地之美

藝術團隊「23.3回游澎湖山」每年定期舉辦創作聯展，即日起至25日在澎湖文化局中興藝廊展出，藉由藝術創作表現對這個小島的觀點。中央社 108年8月14日

（中央社澎湖縣14日電）藝術團隊「23.3回游澎湖山」邁入第9個年頭，今年在澎湖文化局中興畫廊舉辦創作聯展；這次以「9」的諧音作為展覽主題，藉由藝術創作表現出對澎湖觀點以及獨特的美。

策展人之一的吳念真表示，「23.3」是這個藝術人文島嶼的座標，她在2011年發起團隊，當年只有3名成員，如今已有50位，其中最小的只有4歲、最大有60歲，包括有戴碩毅、王立言、蔡泯剛等近20名老師或青年藝術家。

「23.3回游澎湖山」每年都會定期的舉辦創作聯展，曾在興建中的建築物、澎湖縣文化局、湖西鄉公所、虎井島、篤行十村等地展出，今年邁入第9個年頭。

吳念真表示，今年「23.3回游澎湖山」創作聯展，以「9」為諧音，作為此次展覽的主題，可以是酒、九、久、甚至是台語中的做「醮」。

吳念真說，這次展出包含平面、錄像、立體、複合媒材、攝影、音樂表演等多元的創作面向，近40件在澎湖旅遊的創作作品，其中來自台南、年僅4歲的「啾B」以壓克力畫作描繪澎湖海洋生物，讓大家看見藝術的有趣，與澎湖獨特的美。

吳念真表示，澎湖夏季最為活耀，「23.3回游澎湖山」的藝術團隊成員，每年都會固定回到這裡，一邊體驗當地旅遊、一邊創作，不論是參展的澎湖藝術家或是來這裡旅行的朋友們，都可以從創作中，表現出每個人對於這個小島的觀點。

「23.3回游澎湖山」聯合創作展，即日起至25日在澎湖縣文化局中興畫廊展出，還有舉辦「小手牽大手，小小藝術家來看覓」、海龜之生講座、手作胸章等活動，透過不同角度看待澎湖景色，拉近藝術與小朋友的距離。（編輯：謝雅竹）1080814

藝術團隊「23.3回游澎湖山」由導演吳念真在2011年發起，每年定期舉辦創作聯展，並舉辦講座、活動等，透過不同角度看待澎湖景色，拉近藝術與小朋友的距離。中央社 108年8月14日