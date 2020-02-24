侯友宜：對武漢肺炎個案精準掌握 開學防疫到位

新北市政府24日在板橋區大觀國小舉行校園防疫演練，要求學生在進入學校前必須接受額溫測量，以隨時掌握學生的身體健康狀況。中央社記者黃旭昇新北攝 109年2月24日

（中央社記者黃旭昇新北24日電）中央流行防疫指揮中心公布武漢肺炎確診個案所在地，新北市長侯友宜今天表示，對個案醫療、接觸史、防疫服務都瞭若指掌、完全掌握，明天開學的防疫也精準到位，請家長放心。

新北市府今天在板橋區大觀國小舉行校園防疫演練，侯友宜與民代視察校園備戰防疫演練實況，確認細節與物資準備狀況，包括入校體溫測量、隔離規劃、體溫異常處理、洗手教育、入班注意事項、及午餐防疫等6項重點。

侯友宜說，開學日來臨，戒慎恐懼全面備戰，呼籲家長協助確認孩子上學前的健康，如果有發燒等症狀，應儘速就醫並在家休息。

他表示，學校也會在入校前、午餐時間，兩次測量學生體溫，遇有發燒學生會依標準作業程序帶到隔離教室並請家長帶回就醫。

至於若學生在上課期間發燒，侯友宜說，除同班同學適度配戴備用口罩，更重要的是全班學生勤洗手，且班級環境消毒，校園也會維持通風環境與課桌椅的適當距離。

今天演練時，協助用餐打飯菜的學生也戴上髮帽、圍裙、口罩等；侯友宜提醒學生取餐、用餐禮儀，不要隨意交談造成飛沫濺入菜餚。

中央於法定傳染病查詢系統上，今天公布武漢肺炎各縣市確診個案數，侯友宜說，新北市幅員遼闊，疫情隨時有不同狀況發展，他身為地區指揮官，對新北市5例確診個案的接觸史、周邊人的居家隔離、就醫狀況都確實掌握，瞭若指掌，後續就醫與消毒都精準到位，市民可以放心。

接受媒體聯訪時，侯友宜呼籲社會看待居家檢疫、居家隔離民眾或病人時，應以「他們都不是我們的敵人，我們的敵人是病毒」看待，中央與地方齊心齊力合作才會防疫成功，對立就會失敗。

他說，開學所需防疫物資與狀況演練有充分準備，演練非常到位，將全面備戰並依照疫情調整策略，也請家長放心把孩子交給學校，市府會做好孩子健康監測。（編輯：李錫璋）1090224