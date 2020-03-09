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防疫遇罷韓 鄭照新：韓國瑜指示全力衝市政

最新更新：2020/03/09 19:42

（中央社記者程啟峰高雄9日電）高雄市長韓國瑜今天下午出席高市府武漢肺炎防疫會議，不回應媒體追問罷韓第2階段罷免連署書送件相關問題，高市新聞局長鄭照新則說，韓已指示同仁全力衝市政。

韓國瑜下午與鄭照新等人至高雄市政府災害應變中心，出席因應「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第11次應變指揮中心會議，會後記者會面對媒體提問罷韓相關問題韓都避而不答，由鄭照新出面回應。

媒體提問罷韓團體上午送40萬份連署書到高雄市選委會加上眼下的防疫壓力，對韓國瑜有何影響，鄭照新表示，市府尊重中選會及高雄市選委會獨立行使職權，也尊重送件單位的權利，不會過多介入。韓國瑜也已指示同仁全力拚市政、衝市政。

至於宣誓就職的國民黨主席江啟臣表態要幫韓國瑜過罷免危機，鄭照新說，江啟臣講得很清楚是要跟韓一起來協助高市府能順利推行市政，所以並不是來幫韓國瑜本人，而是與韓國瑜一起來幫高雄發展，這也是國民黨中央對所有執政縣市共同來接地氣，服務基層。

對於新北市議員唐慧琳罹癌仍十分關心韓國瑜及高雄發展，鄭照新不禁一度難過哽咽拭淚，他說，她自己身體不好狀況下還在關心高雄的發展，「非常心疼」祝福她身體健康，韓國瑜妻子李佳芬也已前往探視，為她加油打氣。

上午罷韓團體送件遊行有近百人傳出市府有向媒體放出罷韓不顧疫情群聚感染的「風向球」，鄭照新表示，如明有這件事，「我們也是基於關心市民的健康」，希望主辦單位及參與人員重視自己健康，也重視團體的健康。

他認為，公開活動尤其稍微大型、百人以上的活動，希望大家多重視防疫觀念，至於民眾相關權利的行使，市府絕對尊重。

韓國瑜在會中則說明防疫會中決議重點包括，推行新禮貌運動，人與人保持一公尺以上距離，選定市府幾個局處進行非常時期辦公及開會應變模式的壓力測試，以及因應疫情擴大，分別選定市區及郊區的代表學校進行遠距教學測試，未雨綢繆。

衛生局長林立人也展示並說明，居家檢疫防疫包內容及關懷個案相關作為，強調市府貼心照顧居家檢疫個案的身心各方面需求，無微不至。（編輯：黃世雅）1090309

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