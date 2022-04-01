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疫情13/300

金門增1確診 國中以下暫緩赴台灣本島

2022/4/1 20:05（4/1 20:46 更新）
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金門縣長楊鎮浯1日表示，新增一名29歲男性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），個案3月30日核酸檢測（PCR）陰性後立即入住防疫旅館，沒接觸其他人員，也沒新增居家隔離者，民眾不必恐慌。中央社 111年4月1日
金門縣長楊鎮浯1日表示，新增一名29歲男性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），個案3月30日核酸檢測（PCR）陰性後立即入住防疫旅館，沒接觸其他人員，也沒新增居家隔離者，民眾不必恐慌。中央社 111年4月1日
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（中央社金門縣1日電）金門縣長楊鎮浯今天表示，新增一名29歲男性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），是金門首例案23502同行者；此外，即日起金門的國民中、小學以下暫緩到台灣本島校外教學和畢業旅行。

金門縣政府傍晚舉行記者會，楊鎮浯說，案23502接觸者包含接機友人、同班機同排及前後2排旅客，共27人匡列居家隔離（26人在金門，1人轉介他縣市衛生局），分別於3月30日、31日對23人及3人核酸檢測（PCR）都陰性後，入住防疫旅館。

楊鎮浯表示，再對23人2次PCR，其中1人陽性，Ct值31，已由醫院收治，目前有發燒及頭痛症狀。個案與案23502在台灣有共同行程，也是機上前後2排旅客，已接種2劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

他說，個案3月30日PCR陰性後立即入住防疫旅館，沒接觸其他人員，也沒新增居家隔離者，民眾不必恐慌。

此外，楊鎮浯表示，金門本地活動不受影響，照常舉行，但跨境活動，如中小學（含幼兒園）到台灣本島校外教學、畢業旅行等暫緩舉行，隨整體疫情發展及中央流行疫情指揮中心指引動態調整。（編輯：李明宗）1110401

因應疫情，金門縣長楊鎮浯（中）1日表示，金門本地活動不受影響，照常舉行，但跨境活動，如中小學（含幼兒園）到台灣本島校外教學、畢業旅行等暫緩舉行，隨整體疫情發展及中央流行疫情指揮中心指引動態調整。中央社 111年4月1日
因應疫情，金門縣長楊鎮浯（中）1日表示，金門本地活動不受影響，照常舉行，但跨境活動，如中小學（含幼兒園）到台灣本島校外教學、畢業旅行等暫緩舉行，隨整體疫情發展及中央流行疫情指揮中心指引動態調整。中央社 111年4月1日
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