台泥攜手四維高中成立專班 優先錄取和平村學生

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）台泥與花蓮四維高中合作，將於111學年度成立電機技術學程專班，15名額優先提供廠區所在地秀林鄉和平村學生就讀，設有考證照獎學金、實習課程，畢業後有機會進入台泥工作。

四維高中校長蔡忠和今天接受中央社記者採訪指出，台泥近年轉型，朝向低碳綠能產業發展，計畫建置大型儲能系統，將需要具電機背景在地人才。

蔡忠和指出，電機技術學程合作專班預計招生15人，將以和平村學生優先錄取，若人數不足將擴大秀林、新城鄉學子，提供免試入學方案開放學生申請入學，是校內首次與企業合作開設專班。

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蔡忠和說，電機技術學程合作專班師資由台泥安排業師、國立東華大學專業講師授課，寒暑假安排配有薪資的實習機會等；入學生將獲台泥贈予專業工具箱，在學期間考取專業證照，可獲新台幣5000元至3萬元不等獎勵金。

蔡忠和指出，專班學生畢業後，都能優先參加台泥遴選，按照就學期間取得相關專業證照，申請不同位階工作，讓和平村學生就近工作。（編輯：黃世雅）1110608