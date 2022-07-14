高雄旗津低窪區遇大潮易積水 水利局多管齊下改善

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高雄旗津部分低窪地區在每年滿潮位時，海水倒灌滿過路面，會有非雨天，路面卻淺積水現象，高雄市水利局近年持續進行改善工程。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）旗津部分地區在每年海水潮汐大潮期間，海水滿過路面，會出現淺積水現象，市府水利局近年陸續設置截流井、閘門、抽水站及堤岸加高等設施，今天清晨巡視發現積水情形有改善。

每年農曆6、7、8月的15日至18日為海水潮汐大潮期間，旗津部分地區如旗津國中後方北汕及南汕地勢較低窪，每年滿潮位時，海水倒灌滿過路面，晴天後路面有淺積水現象；而潮汐降低後，路面積水也會隨之消退。

水利局今天發布新聞稿表示，為改善此一現象，水利局民國107年起，陸續在廟前路及大關路30巷採阻隔海水及截流方式，設置截流井、閘門及堤岸加高等設施；另於上竹巷設置2座抽水站、渡船巷設置1座抽水站。

水利局表示，今天清晨於旗津沿途巡視，發現滿潮積水情形，已經較以往有明顯改善，後續將持續調查水路。

水利局指出，目前僅廟前路、大關路等處遇大潮較嚴重，必要時會先封住廟前路3條與外海銜接水路，並在大關路30巷底堤岸低窪處堆置沙包，再持續觀察倒灌情形，待有效阻水後再設置固定閘門，以利改善海水倒灌情形。（編輯：張芷瑄）1110714