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高雄9月多起停電 柯志恩：台電高層應提解決策略

2022/9/28 12:23（9/28 13:21 更新）
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高雄9月發生多起停電事故，國民黨高雄市長參選人柯志恩（前中）28日上午前往苓雅區國民市場掃街，並受訪表示，應檢討電網韌性，台電高層也應提出解決策略，否則，這樣要如何說服未來高科技廠商進駐高雄。（柯志恩服務處提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月28日
高雄9月發生多起停電事故，國民黨高雄市長參選人柯志恩（前中）28日上午前往苓雅區國民市場掃街，並受訪表示，應檢討電網韌性，台電高層也應提出解決策略，否則，這樣要如何說服未來高科技廠商進駐高雄。（柯志恩服務處提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月28日
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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄9月發生多起停電事故，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，應檢討電網韌性，台電高層也應提出解決策略，否則，這樣要如何說服未來高科技廠商進駐高雄。

國民黨高雄市長參選人柯志恩上午前往苓雅區國民市場掃街，針對高雄9月發生多起停電事故，她在接受媒體聯訪回應，雖然大家一直強調高科技業應駐點在高雄，高科技廠也都有自備電力，但也禁不起三天兩頭停電，所以應好好改善電網的脆弱，讓其更有韌性。

柯志恩指出，頻繁停電對很多人及城市都會造成不佳觀感，也影響到市井小民與商家；如果能當選市長，一定會顧好全市電力供給，勇敢向中央南電北送政策說不。

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柯志恩也提到，台電基層非常辛苦，高層應好好提出一些解決策略，否則高雄未來前景對廠商投資來說，都會畫上一個很大問號。

柯志恩認為，如果台電只是說逐年改善，那顯然改善速度比不上高科技業進駐高雄速度，這樣要怎麼說服未來廠商進駐，再次強調高科技業雖有自備電源，但還是沒有辦法彌補三天兩頭的跳電；台電逐年改善部分可能要變成逐次，才有辦法解決大家認為高雄頻繁跳電的疑慮。（編輯：陳仁華）1110928

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