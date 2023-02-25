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業者推肉圓披薩 王惠美指肉圓加香菜才對味

2023/2/25 20:23
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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）有披薩業者推出肉圓披薩，引發網友熱議；彰化縣長王惠美在臉書貼文說，肉圓要加香菜，不要披薩；民進黨立委黃秀芳則是品嘗肉圓披薩後說，要吃最正宗的肉圓，還是要來彰化。

有披薩業者推出肉圓披薩，9顆肉圓搭配香菜、蒜香辣米醬以及起司，立即引發網友熱烈討論，王惠美以及彰化在地的民主進步黨籍立法委員黃秀芳，都在臉書個人粉絲專頁分享對肉圓披薩的感想。

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黃秀芳請助理買肉圓披薩回來辦公室一起品嘗，在臉書分享心得；黃秀芳說，身為正宗肉圓產地的立法委員，一定來開箱吃看看肉圓披薩有沒有正宗，她的心得是披薩歸披薩，肉圓歸肉圓，一邊一國，要吃肉圓來彰化才是正宗，味道最道地。

王惠美也在臉書幫彰化肉圓認證，指肉圓來自於彰化北斗鎮，強調肉圓一定要加香菜，彰化縣的肉圓名店百百間，邀請外縣市的朋友利用連假一起來彰化吃肉圓。（編輯：方沛清）1120225

#王惠美
#黃秀芳
#彰化縣
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