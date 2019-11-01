開發中國癌症用藥市場 安進購百濟神州20.5%股權

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國生技大廠安進公司（Amgen Inc）今天指出，將根據併購協議取得百濟神州20.5%股權，以擴大安進在全球第2大藥品市場－中國的占有率。

路透社報導，總部位於加州的安進表示，將以約27億美元現金或百濟神州美國存託憑證（ADR）每股174.85美元收購百濟神州股權，百濟神州將協助在中國市場銷售安進3種癌症藥物。

美中這兩家公司也將攜手合作，開發安進的腫瘤治療產品線。

傑富瑞公司（Jefferies）分析師易麥可（Michael Yee）在電郵聲明中表示：「中國將成為新營收的重要契機。」「安進在那裡有很多產品要商業化，因此及早在那裡開始建立市場是很合理的事。」

安進和百濟神州將分享治療腫瘤骨轉移藥物癌骨瓦（Xgeva），以及治療血癌藥物卡非佐米（Kyprolis）和百利妥（Blincyto）的利潤至少5年時間。

總部位於北京和麻薩諸塞州劍橋（Cambridge）的百濟神州ADR價格在美股盤後狂飆25%至173.10美元，安進股價持平報213.25美元。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1081101