韓國網紅李根大尉返國療傷 盼重回烏克蘭戰場

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（中央社首爾27日綜合外電報導）韓國YouTuber李根大尉先前志願前往烏克蘭作戰，目前已經返國。他今天表示，受傷要接受治療，準備因為涉嫌違反國家禁令，擅自前往烏克蘭，接受警方約談。

自從俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，來自全世界的志願者湧入烏克蘭，協助對抗俄國所謂的「特別軍事行動」。

李根（Rhee Keun）是前韓國海軍特種部隊成員，他從烏克蘭活著返回韓國的消息，被電視媒體大幅報導。

他在機場表示：「我還沒有徹底離開戰場，只是回來治療傷勢，我想要回去…因為這場戰爭還沒結束，還有很多事情要做。」

李根表示，他的雙腿十字韌帶都受傷，但仍能走路。

李根說，他下機時約10名警察正在等著他，基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，他被要求隔離一週，接著將被傳訊。

他表示：「我將會配合調查。」

警方發言人無法立即置評，軍方發言人則證實，李根曾在韓國海軍特種部隊服役。

李根大尉在社群媒體上傳他在烏克蘭的照片與影片。

李根大尉前往烏克蘭不久後，韓國外交部就以他違反護照法，於3月中對警方提出指控。

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韓國政府在2月24日就將赴烏克蘭旅遊警示等級上調至第4級，韓國公民必須取得政府例外許可，才能訪問或在當地停留，相當於禁止國人前往烏克蘭，但李根大尉等人並未循合法管道前往，回國後將面臨一年以下有期徒刑或1000萬韓元（約新台幣25萬元）罰金。

李根大尉聲稱，烏克蘭方面願意提供他公民身分，甚至要給他土地，但他已經拒絕，「為了避免罰款或訴訟而接受公民身分，我不認為這是對的」。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110527