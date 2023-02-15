中企挺進雲端市場 威脅矽谷巨頭東南亞市占

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）美媒報導，稱霸全球的美國雲端計算公司在東南亞面臨來自中國企業的激烈競爭，包括華為、阿里巴巴、騰訊等公司正以更低的價格搶客，特別是在泰國和印尼等新興市場。

據「華爾街日報」中文網14日的消息，美中兩個地緣政治競爭對手的頂尖企業正在關鍵科技領域正面交鋒。美國亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）的雲端計算部門在市占率上仍有主導地位，特別是在新加坡，但中國企業已搶先進入了泰國和印尼等新興市場，以較低價格爭取到新的客戶。阿里巴巴、華為和騰訊正計劃在未來幾年向東南亞投資數億美元。

報導說，從一些指標來看，中國企業已經超越美國同行，阿里巴巴、騰訊和華為在東南亞的雲端公司數據中心數量，多於亞馬遜、微軟或谷歌（Google）。

科技研究與顧問諮詢公司Gartner的數據顯示，在雲端基礎設施服務領域，中國公司在泰國的市場占有率已超過谷歌。

令人意外的是，報導說，在中國國內經濟增長放緩和監管收緊的情況下，有更多的中國科技公司赴海外拓展業務，上述幾家公司的行動就是最新例子，說明中國科技企業擴張業務市場時對美國對手形成壓力，尤其是在東南亞，相較於歐美等成熟市場，中國科技企業獲利的機會更大。

中國最大的雲端服務提供商阿里雲去年9月承諾，在未來3年投資10億美元以支持其全球合作夥伴；華為則正為泰國和馬來西亞政府機構的數位政府和智慧城市項目提供雲端服務，並將投資3億美元在印尼開發雲端計算基礎設施。

報導引述東南亞的經銷商說，中國雲端服務公司各類產品的價格通常比美國企業低了20%到40%。如此大的折扣會侵蝕利潤，但有助於中國公司在東南亞擴張業務，該地區的許多客戶都是中小型企業。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

隨着競爭加劇，美國雲端公司已開始加大投資力度。AWS（亞馬遜雲服務公司）表示要在15年內向泰國和印尼各投資50億美元，Google Cloud也公布了在馬來西亞和泰國建設數據中心的計劃。

報導引述分析說，美國公司在東南亞的領先地位雖不會很快被顛覆，但中國企業在該地區著眼長遠，正在投資培養當地人才，讓這些在地人才熟悉中國的技術基礎設施和生態系統。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120215