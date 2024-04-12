調查：西班牙兒少性侵害5年內激增55%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者胡家綺馬德里10日專電）西班牙兒少保護ANAR基金會（Fundación ANAR）9日指出，西班牙自2019年至2023年，遭受性侵害的兒少個案激增55.1%，5年間共有4522名兒童和少年撥打保護專線求助，其中78.7%的受害者是女性。

根據西班牙世界報（El Mundo）報導，西班牙兒少保護ANAR基金會（全名為Fundación ANAR - Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo）9日發表研究報告，指出西班牙近5年來向基金會求助的兒少受害者增加了55.1%。此外，性侵害行為也更加嚴重、頻繁，且持續期間更長。

這項研究比較了受害者的性別與年齡分布，發現近6成被害女童和女孩的年齡層介於14至17歲之間；然而，近6成的被害男童和男孩則集中在0至13歲之間的年齡層。整體而言，被害人的平均年齡為12.5歲。

至於加害者，94.3%是男性，大多已達法定年齡。近8成（79.5%）案例中，加害者是被害者的熟人，其中有一半（50.3%）的加害者是被害者的家人和親屬，10.1%的加害者則是慣犯。

團體性侵案例的比例也持續增加，從2008年的2.1%上升到2023年的10.9%。

研究分析受害者的家庭環境，顯示40.7%的受害者與父母同住，36.1%來自單親家庭。此外，58.7%的受害者來自西班牙家庭，41.3%來自移民家庭。

研究並關注受害者遭受性侵害後的身心症狀，23.5%的受害者行為會突然改變，20.8%的受害者出現心理問題，主要表現為恐懼感、攻擊性、憤怒、睡眠障礙、自殘、飲食失調等，甚至有9.1%的受害者試圖自殺。

即便如此，7成（70.3%）受害者在遭受性侵害後沒有接受心理治療，0至9歲之間的受害兒童未接受心理治療的比例更是高達8成（79.5%）。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報告也強調，43.9%的性侵害案例與網路有關。近5年來，成年人在社群網路上假裝未成年以誘騙被害人的案例占3.1%，色情簡訊占2.2%，兒童色情製品占1.3%，性剝削和性交易占1.9%。

西班牙兒少保護ANAR基金會表示，打擊任何形式兒少性侵害的最佳方法是「預防」，社會務必提高對此問題的認識，加強對家庭和專業人員的培訓以及相關機構之間的協調。在申訴和司法程序上，設立專業化的兒少暴力與性侵害法庭，以避免未成年受害者再次受害與遭受額外傷害。（編輯：高照芬）1130410