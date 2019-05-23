無照駕車撞分隔島 2青少年輕重傷

苗栗縣2名16歲少年23日凌晨無照開車出門，行經後龍鎮光華路口，失控衝撞中央分隔島，車輛零件散落在車道上，2名少年分別遭受輕重傷，送醫救治。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年5月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23電）苗栗縣2名青少年今天凌晨無照開車出門，行經後龍鎮光華路口，高速失控衝撞中央分隔島，車輛零件碎裂噴散車道，2人分別遭受輕重傷送醫救治。

苗栗縣消防局凌晨2時許接獲通報，後龍鎮台72線東西向快速道路銜接光華路口傳出車禍，立即派遣後龍分隊人車前往查看，抵達現場發現1輛黑色自小客車卡在中央分隔道上，因衝撞力道過大，車體扭曲變形，連引擎都噴飛，2名傷患受困車內。

消防救護人員約10分鐘後分別救出2傷患，其中1人被拉出車外時，還能自行站立，傷勢較輕，另外1名則是臉部有明顯撕裂傷，意識不清，傷勢嚴重，2人都被送往苗栗醫院救治。

2名傷者皆未成年，其中17歲杜姓少年到院時無意識，除臉部撕裂傷，有腦出血現象、頸椎受傷，仍在手術急救中；另一名16歲王姓少年額頭撕裂傷、全身多處擦傷，安排住院治療。

警方調閱路口監視器畫面發現，肇事車輛當時往北行駛，疑似要閃避對向車道1輛左轉上東西向快速道路的車輛，才失控撞上分隔島，但車內2人都尚未成年，沒有駕照就開車上路，詳細事故原因及相關肇事責任仍待進一步釐清。（編輯：方沛清）1080523