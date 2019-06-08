廣大興案 菲律賓初審法院9月18日宣判

（中央社記者陳妍君馬尼拉8日專電）廣大興案事發至今逾6年，經多次開庭，馬尼拉地區初審法院7日要求檢方和辯方律師在10天內提交案情備忘錄，將於9月18日宣判。

2013年5月9日，菲律賓巡邏艇在台菲重疊海域開槍射擊台灣「廣大興28號」漁船，船員洪石成中彈身亡，開槍的菲國海岸防衛隊人員被控殺人罪，其中2人因試圖呈交不實相關槍彈報告，被加控妨礙司法罪。

被指控的8人包括據信下令開槍的指揮官德拉克魯茲（Arnold Dela Cruz）。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，檢察官昨天傳喚13名證人，包括洪石成之子、廣大興28號船長洪育智、台灣刑事警察局鑑識專家李經緯、菲律賓國家調查局（NBI）彈道分析專家阿巴蓮托斯（Hiyasmin Abarientos）和來自台灣的彈道專家等人。

菲律賓國家調查局彈道測試發現，海岸防衛隊15把涉案槍枝中，船上留下的彈殼是由春田（Springfield）M14步槍、7.62口徑步槍和白朗寧（Browning）.30口徑機槍射出。

獲保釋被告在提審時都不認罪，他們稱廣大興28號試圖衝撞漁業及水產資源局（BFAR）船隻，並拒絕停船受檢，他們為了自衛才被迫開火。

被指控的菲國海岸防衛隊隊員聲稱，廣大興28號事發時正越界盜捕，遇漁業及水產資源局巡邏船時試圖逃逸。

不過，洪育智2013年受訪時指出，廣大興28號比菲律賓公務船還小，不可能撞擊對方，沒有向對方挑釁攻擊，遇到對方開槍攻擊後只有一路逃跑。

他表示，漁船沒有武器，是對方先開槍攻擊，子彈像雨打來，他們都躲進船艙躲避子彈，洪石成就是在船艙被射進的子彈打中。（編輯：林憬屏）1080608