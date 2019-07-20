桃園龜山倉儲鐵皮工廠火警 濃煙竄天際

桃園市龜山區一處工廠20日下午傳出火警，火勢燃燒猛烈，濃煙蔽天，消防局獲報後出動大批人車前往救援，所幸現場無人受困。（桃園市消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年7月20日

（中央社記者邱俊欽桃園20日電）桃園市龜山區忠義路一處倉儲工廠今天發生火警，火勢猛烈，數公里外都可以看到濃煙竄出，消防局獲報後出動大批人車前往救援，所幸無人受困，意外發生原因，待進一步調查釐清。

桃園市政府消防局表示，龜山區忠義路三段一處倉儲工廠下午3時6分傳出火警，第一大隊坪頂分隊立刻調派38輛消防、救護車，92名消防人員前往救援。

消防局表示，起火處為一層鐵皮連棟建築物，由於火苗在密閉空間中燃燒，火勢一發不可收拾，數公里外都可以看到濃煙。

消防人員在確定現場無人員受困後，持續以水柱降溫，至於意外發生原因與財物損失，仍待消防局鑑識人員進一步調查釐清。（編輯：卞金峰）1080720