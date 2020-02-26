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幫友人解決感情糾紛 17歲少年遭砍死

最新更新：2020/02/26 11:06
苗栗縣17歲湯姓少年為協助友人解決情感糾紛遭砍傷，經救護車送醫急救仍傷重不治。由於死者的李姓養父在地方上黑白兩道人脈充沛，警方為避免衝突擴大，陸續將4名主嫌移送苗栗地檢署偵辦。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 109年2月26日
苗栗縣17歲湯姓少年為協助友人解決情感糾紛遭砍傷，經救護車送醫急救仍傷重不治。由於死者的李姓養父在地方上黑白兩道人脈充沛，警方為避免衝突擴大，陸續將4名主嫌移送苗栗地檢署偵辦。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 109年2月26日

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣17歲湯姓少年為協助友人解決情感糾紛，遭砍傷送醫不治，由於死者為地方聞人李姓大哥之養子，警方不敢掉以輕心，陸續將4名主嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局分局長賴銘助今天表示，21日凌晨4時許接獲民眾通報，有2名傷者倒臥在苗栗市街頭，隨即派員前往查看，發現其中一名湯姓少年腹部遭鐮刀砍傷，大量出血、失去意識，經轉報救護車送醫急救，仍傷重不治。

賴銘助指出，第一時間立即成立專案小組，調閱周邊路口監視器，發現有多名少年涉有重嫌，經約談相關當事人到案聲稱，湯姓少年的友人因感情問題尋求協助，不料，當晚遭對方人馬圍堵尋仇，湯姓少年逃避不及，當場被砍死。

由於湯姓死者的李姓養父在地方上黑白兩道人脈充沛，警方為避免衝突持續擴大，連日來陸續帶回8人，其中2名邱姓，以及葉姓、徐姓等4名主嫌以傷害致死罪嫌，移送地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1090226

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