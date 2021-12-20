柯文哲兒子線上買書遭詐15萬元 警逮2嫌送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市長柯文哲（圖）的兒子13日接獲詐騙集團電話，謊稱線上購書未完成交易要退款，依指示到ATM操作，遭詐騙新台幣15萬元。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市長柯文哲的兒子13日接獲詐騙集團電話，謊稱線上購書未完成交易要退款，依指示到ATM操作，遭詐騙新台幣15萬元。北市警方今晚表示，獲報後已迅速逮捕2嫌送辦。

TVBS新聞台今天報導，柯文哲上週在市政會議上提到詐騙猖獗問題，並說就連他兒子都因此被詐騙損失15萬元，詐騙集團致電柯文哲兒子聲稱他在書局線上買書但交易未完成要退款，請他到ATM依指示操作，沒想到戶頭上的錢反而減少，才驚覺被騙並立即報案。

對此，台北市警察局大安分局和平東路派出所長歐能仁今晚表示，此案為電商網站疑遭駭客侵入，導致民眾交易個資外洩而遭詐騙，警方已受理報案並積極偵辦中。

根據調查了解，柯文哲的兒子是在13日遭遇詐騙，並因此財損15萬元，警方隨後循線追查，迅速逮捕涉案2名嫌犯，全案將依涉詐騙、洗錢防制法和組織犯罪防制條例送辦。

大安分局透過新聞稿強調，各電商業者對於網路交易，除應加強資安防護，並於網站首頁加註防詐騙標語與反詐騙警語，以及標明客服專線及時間供民眾諮詢查證，否則民眾若因電商交易平台個資外洩而受騙，電商業者將須負起損害賠償責任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方資安專家也提醒，各平台帳號、密碼儘量不要一樣，密碼不要太簡單，也要定時更換，以免成為駭客眼中肥羊，也呼籲電商重視及加強自身公司資安防護。

大安分局呼籲，民眾若接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+02」、「+886」等號碼，電話中若聽到關鍵字「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字，請立即掛斷，並通報165反詐騙諮詢專線。（編輯：郭諭儒）1101220