疑女友遭性侵動私刑 檢方裁定男子與同夥交保

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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中1名女子日前疑遭賴男性侵後輕生，女子的男友梁男與同夥等9人，前天涉嫌毆打賴男逼供認錯，檢警偵辦後，今天裁定梁男等人交保，賴男是否涉及性侵案，檢方正調查釐清。

台中地檢署今天告訴中央社記者，梁男與同夥等9人，涉犯妨害秩序、傷害等罪，經檢察官複訊後，裁定梁男以新台幣12萬元交保，其餘人以4萬元或請回等強制處分，賴男是否涉及性侵案，檢警已展開調查。

台中市網路社群日前深夜流傳一部影片，賴男臉上流著血跪在人行道上，對著拍攝者自稱，因為性侵一名女子導致對方墜樓身亡，並承諾會到死者靈堂道歉及向警方自首。

檢警調查，疑遭性侵的女子20日晚間自台中市一處大樓墜樓，送醫後傷重不治，檢方21日會同法醫相驗死者遺體時，女子的友人告訴檢方，死者生前遭疑24歲賴男性侵，事後情緒受影響才會輕生。

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梁男21日凌晨與同夥等9人，在西屯區一處茶店找到賴男，並在店外空地將賴男毆打成傷，並逼下跪認錯，梁男同夥過程中拍下影片，事後影片在網路上流傳。賴男遭毆傷後到醫院就醫，院方發現後通報警方，檢警因此展開偵辦。（編輯：謝雅竹）1110323

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