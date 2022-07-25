豪宅樓頂泳池噪音擾人 建商判賠360萬並修繕泳池

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北25日電）內湖某上億元豪宅2名頂樓屋主提告，每當樓頂游泳池有人玩水或走木棧板時，家裡就有噪音，各向建商賠償500萬元。台北地院判決建商應賠償合計360萬元，並修繕泳池。可上訴。

林姓、洪姓女子分別向購買內湖一棟大樓的23樓頂樓豪宅，包含停車場每戶超過新台幣1億元，她們主張，房屋樓頂是游泳池，只要有人行走於泳池木棧板或於泳池「踢水、打水或跳水」，她們的客廳、主臥房等地即會發生類似拍打籃球般劇烈且干擾的重低音低頻噪音情形。

2人指出，噪音嚴重干擾她們日常生活作息，身心大受影響，甚至需至身心科就醫服藥，曾多次要求建商改善，建商雖有相關處置然迄今無法改善噪音問題。2人提起民事訴訟，要求建商修繕泳池噪音問題，並各求償500萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

建商表示，游泳池設計或施工尚無不符建築法規情事，也無施作設計不良造成噪音瑕疵，噪音是社區住戶在泳池中踢水、拍水或跳水所造成，並非泳池自身施作或設計瑕疵所產生的低頻噪音。

台北地方法院審理時到場勘驗，發現泳池在無人使用情形下，林女房屋主臥浴廁仍可聽到機器設備低頻運轉聲音，經鑑定，噪音分貝數已違反現行噪音管制標準規定，判決建商須分別賠償林女及洪女200萬元、160萬元，且須將游泳池進行修繕。全案可上訴。（編輯：李亨山）1110725