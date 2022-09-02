詐騙機房藏匿農舍 中市警動用攻堅突擊梯車逮8人

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台中市警方2日宣布在潭子區破獲詐欺集團，查緝8人到案。警方指出，因詐騙機房周遭環境特殊，特別申請特勤警力及攻堅突擊梯車支援，以優勢警力及精良裝備進行攻堅。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月2日

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）中市警方今天指出，在潭子區破獲詐欺集團，查緝8人到案，詐騙機房藏匿農舍周遭環境特殊，警方申請特勤警力及攻堅突擊梯車支援，破獲時詐團成員還期盼送餐，結果是警方上門。

台中市警察局刑警大隊接受媒體採訪時表示，警方於6月間接獲民眾反映，潭子區某處農舍活動情形相當可疑，隨即展開為期數個月的調查行動，並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方指出，在掌握相關犯罪事證後，8月25日與警政署保一總隊維安特勤隊、台中市警局保大特勤中隊及太平警分局偵查隊共同破獲以賴姓嫌犯為首的詐欺集團，現場查緝8人到案，查扣手機37支、筆記型電腦3台、現金新台幣3萬元、網路卡、硬碟及提款卡等證物。

警方表示，因詐騙機房周遭環境特殊，還特別申請警政署保一總隊維安特勤警力及攻堅突擊梯車支援，以優勢警力及精良裝備進行攻堅。

賴嫌到案時，警方指出，當時詐團成員所使用的手機正傳來「大哥 餓了（哭臉）」的訊息，機房成員期盼著大哥送餐過來，沒想到卻是警方找上門，等不到餐點即遭警方一舉查緝到案。

對於詐團的手法，警方追查發現，這個集團是假冒人民檢察院詐騙中國民眾的電信詐欺話務機房，機房成員若績效不佳，還會進行體能訓練檢討。

警方表示，此集團成立機房運作2個多月，已詐騙獲利近新台幣400萬元，全案依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並經台中地方法院裁定賴嫌等8人全數羈押禁見。（編輯：戴光育）1110902