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能高越嶺道女山友墜谷亡 直升機吊掛運送下山

2023/2/28 11:24
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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）能高越嶺道東段五甲崩壁附近再發生登山客墜谷意外，昨天下午在大崩壁山谷發現嚴姓墜谷者已明顯死亡，救援人員找出空曠地可供空勤直升機吊掛，今天上午完成吊掛運送下山。

20日前民進黨台中立委林豐喜之子林維新，帶隊攀登能高越嶺道全段時，不慎失足墜落邊坡身亡；26日49歲嚴姓女子參加登山團隊，也在能高越嶺23.5公里處發生墜落意外死亡。

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花蓮縣消防局表示，26日上午接獲新北市消防局轉報，指在花蓮縣秀林鄉能高越嶺東段約在23.5公里處，嚴姓女子失足墜落山谷，此行登山團隊有15人，24日從南投屯原入山、預計26日由花蓮銅門下山。

消防局獲報後指派第二大隊壽豐分隊與鳳林分隊、光復分隊組成救援隊前進搜救，26日抵達奇萊山莊，與登山隊伍接觸，找到墜谷者的登山手杖，昨天繼續搜救，在大崩壁附近發現墜谷者遺體。今天上午由空勤直升機完成吊掛，運送下山。（編輯：黃世雅）1120228

#花蓮縣消防局
#林豐喜
#林維新
林豐喜
兒登能高越嶺墜谷亡 林豐喜嘆愛山林就回歸山林前立委林豐喜兒登能高越嶺墜百公尺深邊坡 傷重身亡
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