能高越嶺道女山友墜谷亡 直升機吊掛運送下山
2023/2/28 11:24
（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）能高越嶺道東段五甲崩壁附近再發生登山客墜谷意外，昨天下午在大崩壁山谷發現嚴姓墜谷者已明顯死亡，救援人員找出空曠地可供空勤直升機吊掛，今天上午完成吊掛運送下山。
20日前民進黨台中立委林豐喜之子林維新，帶隊攀登能高越嶺道全段時，不慎失足墜落邊坡身亡；26日49歲嚴姓女子參加登山團隊，也在能高越嶺23.5公里處發生墜落意外死亡。
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花蓮縣消防局表示，26日上午接獲新北市消防局轉報，指在花蓮縣秀林鄉能高越嶺東段約在23.5公里處，嚴姓女子失足墜落山谷，此行登山團隊有15人，24日從南投屯原入山、預計26日由花蓮銅門下山。
消防局獲報後指派第二大隊壽豐分隊與鳳林分隊、光復分隊組成救援隊前進搜救，26日抵達奇萊山莊，與登山隊伍接觸，找到墜谷者的登山手杖，昨天繼續搜救，在大崩壁附近發現墜谷者遺體。今天上午由空勤直升機完成吊掛，運送下山。（編輯：黃世雅）1120228
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