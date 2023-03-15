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首頁 / 社會

6歲女童受虐體重僅13.5公斤 繼父二審仍判4年2月

2023/3/15 11:35
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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄黃姓女童長期遭林姓繼父施虐，不但遭限制只吃一口飯，還被虐打到全身是傷，6歲時體重更僅13.5公斤，骨瘦如柴，高雄地院依妨害幼童發展等罪判4年2月，高雄高分院維持原判。

高雄地方法院一審審理時認為林男犯後辯解多端，謊稱女童自殘、只有打小腿、輕輕掐脖子等避重就輕，試圖遮掩犯行等，加上在不同訴訟階段，採取不同策略陳述，難認有真實悔意，依殺人未遂、妨害幼童發育等罪判林男4年2個月徒刑；高雄高分院審理後，昨天以原審認事用法無誤，駁回上訴，全案仍可上訴。

女童母親黃姓女子涉案部分，高雄地檢署偵查時依據女童和林男證詞，認定黃女因負責照顧另名女嬰，疏於照顧女童，且當她發覺女童遭毆打或有異狀時，也曾質問林男，帶女童就醫等，據此認定她並無傷害、妨害幼童發育罪嫌犯意，依罪證不足處分不起訴。

一審高雄地方法院判決指出，黃女民國102年未婚生下女兒後，107年底又與林男登記結婚，但他卻自107年10月間和母女二人同住在高雄市三民區一處租屋處起，涉虐童直至109年9月市府社會局接獲通報。

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檢警調查，林男不但日常會限制女童用餐量，刻意不給吃飯，造成營養不良、低血鈣、輕度貧血等，甚至當女童6歲獲緊急安置時，體重更只有13.5公斤，生長發育嚴重遲緩，幾乎瘦如「骷髏」；且因長期飢餓難耐，以致養成在外偷竊、乞食或在垃圾桶翻找剩食等習慣。

此外，女童還常遭林男掐頸、以「愛的小手」連接棍棒底座毆打，或遭握住兩隻小腿，頭部朝下倒立懸空數分鐘，導致女童不僅時常全身充滿瘀傷和脖子掐痕，也因倒立頭部充血頭痛，直到上小學老師發現後，通報高雄市府家庭暴力及性侵害防治中心並報警處理。（編輯：陳仁華）1120315

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