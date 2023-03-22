中市警查獲三方詐騙案 買家賣家都受害

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市警察局22日宣布破獲「買空賣空」三方詐騙案，查獲許姓男子1人分飾2角假扮買家及賣家，經合法賣家寄出商品後攔截領取，致賣家帳號被凍結，不法所得約新台幣100萬多元。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市警察局今天宣布破獲「買空賣空」三方詐騙案，查獲許姓男子1人分飾2角假扮買家及賣家，經合法賣家寄出商品後攔截領取，致賣家帳號被凍結，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

警方表示，許男（32歲）於去年以三方詐騙手法，分飾2角假扮買家及賣家，陸續在各社群軟體佯稱賣家，稱有販售低於市價的各式酒類商品，吸引不知情的民眾前來訂購；同時再佯稱買家向販售同類型商品的真賣家訂購商品，並將真賣家的收款帳號供不知情的真買家匯款。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，經合法商家收到貨款後將商品寄出，許男即搭乘計程車前往領取所詐騙的商品，但真買家卻遲遲未收到，驚覺遭詐騙後，即對賣家提告詐欺，致合法商家的帳號遭警示凍結。

警方追查發現，買家及賣家都被許男詐騙手法所害，而造成損失，初估被害人有18人（買家11人、賣家7人），不法所得約新台幣100萬多元。許男經追緝逮捕到案後，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1120322