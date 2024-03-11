更多編輯台推薦新聞：
西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路電話
首頁 / 社會

台中聯結車翻覆壓毀小客車 肇事司機5萬交保

2024/3/11 17:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中市廖姓婦人10日駕駛小客車送兒子去補習，行經東山路時車輛遭翻覆的聯結車壓毀，母子傷重今天仍在加護病房觀察。蘇姓聯結車駕駛被依過失傷害罪移送，以5萬元交保。

台中市北屯區10日發生嚴重車禍，59歲蘇姓男子駕駛載滿培養土的聯結車，行經東山路段時過彎翻覆，砸中行駛在外側車道的小客車，車身嚴重毀損，車內母子重傷送醫。

蘇男意識清楚就醫後無礙，蘇男聲稱，培養土約30多公噸，沒有超載問題，過彎時有踩煞車，試圖控制車身及方向，因突然抓不到重心也煞不住，接著就感覺到車斗逐漸向右傾斜翻車。

警詢後，全案依過失傷害罪嫌，將蘇男移送台中地檢署偵辦，同時持續釐清肇事原因。檢察官命蘇男新台幣15萬元交保，但蘇男籌不到錢，改以5萬元交保。

事發當下，母子一度受困車內，被救出時母親無生命跡象、兒子傷重昏迷，送醫後2人恢復生命跡象，現仍在加護病房觀察中。院方表示，母親昏迷指數3，生命徵象不穩定，兒子狀況穩定。（編輯：蕭博文）1130311

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.52