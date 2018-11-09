陳冠宇盼提升壓制力 秋訓多練卡特球

（中央社記者李晉緯桃園9日電）台灣左投陳冠宇隨日職羅德到台灣和中職桃猿打交流賽，談到今年的表現，他認為自己直球用太多，無法有效壓制打者，所以秋訓再多練卡特球，希望成為新球季的武器。

陳冠宇2014年在橫濱DeNA，隔年轉投千葉羅德，本季出賽24場投41.1局，有27次三振、20個四壞球保送，被打6支全壘打在內的40支安打，丟掉20分中有18分自責分，戰績0勝1敗、防禦率3.92。

談到自己今年的表現，陳冠宇表示，球季前段比較少機會，中半段才開始固定在一軍，即便教練有在重要時刻派他上場，但他投得沒有很穩定，讓教練也對他比較沒信心，「但他們有一直在幫助我調整，真的很謝謝他們」。

陳冠宇提到，如果直球投得好，讓打者打不到也是好辦法，但直球被打，又沒有好的變化球，這樣會比較吃力，「因為人家會抓我的直球打」，所以秋訓有多練了卡特球，希望能在明年有好表現。

談到下個球季的目標，陳冠宇說，教練認為他在中繼這一塊表現比較好，但畢竟他在日職算是洋將，必須展現自己對球隊的重要性，所以包括這3場交流賽在內，「都必須讓教練看到我的優勢」。（編輯：陳怡璇）1071109