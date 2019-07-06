巨人擊退橫濱奪7連勝 陽岱鋼3打數無安打

（中央社記者楊啟芳台北6日綜合報導）日本職棒讀賣巨人今天對橫濱DeNA的比賽，巨人靠著先發投手麥西迪斯繳出7局無失分好投，終場以4比3擊退橫濱，奪下7連勝，不過陽岱鋼3打數沒有安打。

巨人1局下靠著龜井善行敲二壘安打，以及阿部慎之助擊出的球造成三壘手失誤，先馳得點攻下1分。4局下丸佳浩敲二壘安打後，大城卓三獲保送，維拉紐瓦（Christian Villanueva）再敲出安打，帶有1分打點。

5局下坂本勇人、丸佳浩、阿部慎之助連續安打，先攻下1分，接著大城卓三、維拉紐瓦都選到保送，擠回1分，巨人取得4比0領先。

巨人的先發投手麥西迪斯（Cristopher Crisostomo Mercedes）主投7局，僅被敲出4支安打，投2次四死球、5次三振，無失分，繳出優質先發，奪下勝投。

雖然8局上橫濱的羅培茲（Jose Lopez）、筒香嘉智連續2棒轟出陽春全壘打，追回2分；9局上伊藤光也敲陽春全壘打，不過終場巨人還是以4比3奪下7連勝。

陽岱鋼今天先發打第8棒，擔任右外野手，3打數沒有敲出安打，吞下1次三振，不過在第4局選到1次保送，賽後打擊率2成82。（編輯：張雅淨）1080706