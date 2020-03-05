曾仁和投2局失1分 獅隊熱身賽不敵韓職英雄

（中央社記者楊啟芳台北5日電）中華職棒統一獅隊今天在澄清湖棒球場與韓職培證英雄交手，前旅外投手曾仁和代表獅隊登板，投2局被敲2支安打，送出3次三振，失1分，終場英雄隊以4比1擊退獅隊。

前旅美投手曾仁和尚未找到新東家，目前在台灣自主訓練，並列在6搶1東京奧運最終資格賽觀察名單。曾仁和日前已代表過富邦悍將對韓職二軍高陽英雄，中繼3局被敲1支安打，投出1次保送，送出4次三振，無失分。

統一獅隊今天交手培證英雄隊，曾仁和在第6局登板後援，連續送出2次三振後，出現1次保送，再被朴株弘敲二壘安打，掉1分。曾仁和7局下被敲1支安打，沒有失分，送出1次三振。總計曾仁和投2局，被敲2支安打，出現3次三振、1次保送，失1分。

獅隊此戰主要派出二軍陣容，由古林睿煬先發，投3局被敲出5支安打，失3分；分別是2局下被李宅根敲2打點二壘安打，3局下被金河成敲二壘安打並推進後，朴東原擊出高飛犧牲打，再掉1分。

古林睿煬退場後由洪心騏接替，中繼投2局沒有被敲出安打，投2次三振、1次保送，無失分。獅隊打線部分，第5局靠著邱智呈及薛种帷接連敲安打，攻下1分，終場獅隊以1比4不敵英雄隊。（編輯：張雅淨）1090305