球迷票選火腿隊熱身賽先發 王柏融打第7棒選到保送

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）日職日本火腿隊今天在官辦熱身賽採取球迷投票的方式排先發陣容，台灣好手王柏融也順利上榜，先發打7棒，擔任指定打擊，1打數沒安打，不過選到了1次保送，最終火腿以6比4逆轉橫濱。

火腿隊本季新任總教練Big Boss新庄剛志創意連連，發起了由球迷選出先發陣容的企劃，並在今天與橫濱DeNA隊的熱身賽中實現，總票數約6萬4448票，各守備位置扣除受傷等不適合出賽的球員後，由獲得最高得票數的球員擔任，棒次則是按照得票數排。

火腿隊先發1到9棒分別為萬波中正、清宮幸太郎、淺間大基、清水優心、今川優馬、水野達稀、王柏融、渡邊諒、佐藤龍世。其中台灣選手王柏融是先發第7棒，擔任指定打擊，2局下選到保送上壘，5局下靠著游擊手失誤上壘，在7局下退場，總計1打數沒有敲出安打，目前熱身賽打擊率0.083。

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橫濱隊在1局上就展開攻勢，二、三壘有人時，投手發生暴投奉送1分，接著牧秀悟敲安打送回1分，宮崎敏郎敲安打後，大田泰示再擊出高飛犧牲打得1分；3局上一壘有人時，牧秀悟敲二壘安打，宮崎敏郎再擊出高飛犧牲打，橫濱取得4比0領先。

不過火腿隊在後半場開始反攻，5局下靠著佐藤龍世敲1打點二壘安打，追回1分；8局下更是攻下大局，佐藤龍世獲保送後，宇佐見真吾、淺間大基、努涅斯（Renato Nunez）、石井一成、艾坎塔拉（Arismendy Alcantara）都敲出安打，共攻下5分，最終火腿以6比4奪勝。（編輯：屈享平）1110319