是否向親民黨爭取選總統門票 王金平：有待努力

前立法院長王金平23日在接受媒體訪問時，被問到是否考慮去向親民黨爭取時，他說，這每個人都可以想得到，所以還有待努力。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北23日電）在登記總統連署截止後，仍表達參選到底的前立法院長王金平，若要成為總統參選人，只剩靠政黨推薦一途，是否會向擁有推薦資格親民黨爭取，王金平今天表示，有待努力。

親民黨秘書長李鴻鈞說，王金平是否有與親民黨接觸，這部分現在不能回答，待10月內部開會決定後，才可以對外說明，而最後的結果，不管是由親民黨推薦總統人選，或是親民黨主席宋楚瑜親自參選，這都有可能。

王金平21日被問到參選總統的下一步時，仍表達將會參選到底的決心，外界關心在過了登記總統連署的日期後，王金平若要參選，只剩向擁有政黨推薦候選人資格的政黨如親民黨爭取。

王金平今天在接受媒體訪問時，被問到是否考慮去向親民黨爭取時，他說，這每個人都可以想得到，所以還有待努力；媒體又問到，有待努力就是有在爭取，但還在努力中，王金平則說，也可以這麼解讀。

媒體追問，所以是否有與親民黨，或是其他政黨的談過或接洽過這件事，王金平表示，「否則你怎麼去達到參選的結果，努力看看」。

在鴻海創辦人郭台銘宣布不參與連署競選總統後，與台北市長柯文哲之間的合作，是否還有下一步，是否有分別見面討論，王金平說，應該有，所以一切都繼續努力看看。

至於在2020這一局，是否還有與柯文哲合作的空間，王金平則說，任何可能都還繼續存在，看怎麼努力，看大家心境上怎麼轉換。（編輯：蘇龍麒）1080923