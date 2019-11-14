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中國鼠疫患者一穩定一危重 官方稱未惡化

最新更新：2019/11/14 11:17

（中央社記者張淑伶上海14日電）北京市衛生健康委員會今天表示，2名肺鼠疫患者中，一人病情穩定，另一人病情危重，但未進一步惡化。目前已由11名醫療專家組成小組，結合中西醫方式救治。

綜合陸媒中新社及新京報報導，北京市12日確診2名來自內蒙古的民眾為肺鼠疫病例後，立即啟動突發公共衛生應急機制，從三級醫院、疾控中心和中醫院等單位抽調了11名專家組成市級醫療救治專家組。

報導說，相關醫療機構正在按照國家鼠疫診療方案，結合中西醫優勢和特色救治2名確診患者。目前一名患者病情穩定，另一名患者病情危重，但未進一步惡化。

中國的法定傳染病分為甲、乙、丙三類，甲類傳染病包括鼠疫和霍亂。甲類傳染病的病人、病原攜帶者需進行隔離治療，對鼠疫患者的密切接觸者需進行9天的醫學隔離觀察。

北京市衛生健康委員會表示，截至目前，未接到密切接觸者出現發熱等相關異常情況的報告。

據北京市朝陽區政府12日對病例的通報，鼠疫發病急、病程短、死亡率高、傳染性強、傳播迅速。特別是敗血性鼠疫和肺鼠疫，如果不加治療，病死率為30%至100%。鼠疫潛伏期較短，一般為1至6天，但個別病例可達8至9天。（編輯：翟思嘉）1081114

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