中國工信部：抗疫藥物 已生產逾160萬人份

（中央社記者林克倫北京8日電）中國工信部官員下午表示，至2月初恢復生產迄今，磷酸氯喹、阿比朵爾與法匹拉韋等藥物，累計產量逾160萬人份；有創呼吸器週產能約2200台，但限於核心零件不足難以再擴產。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「醫療物資生產保障工作」記者會，工業和信息化部消費品工業司副司長曹學軍與裝備工業一司副司長陳克龍在回應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的抗疫藥物供應時，作上述表示。

曹學軍指出，2月初全面恢復生產迄今的日產能，磷酸氯喹（chloroquine phosphate）達10萬人份，累計生產67萬人份；阿比朵爾（Arbidol）5萬人份，累計生產80萬人份；法匹拉韋（Favipiravir）1.15萬人份，累計生產13.75萬人份。

在中藥的日產能部分，她表示，連花清瘟膠囊達到200萬盒、庫存3000萬盒，金花清感達2.6萬盒、庫存40萬盒；此外，監測的藥品範圍也由最早15種藥品，擴大到目前的34種藥品和78種中藥飲片，產能恢復率已達正常水準，大部分產品供應充足。

至於市場緊缺的呼吸器，陳克龍指出，主要生產企業截至目前累計已向全中國供應各類呼吸器2.9萬多台，其中向湖北供應近1.8萬台、含有創呼吸器3000餘台；目前向國外供應呼吸器近1.8萬台，其中有創呼吸器約4000多台。

他表示，有創呼吸器是高端醫療裝備，設計、生產和臨床驗證，都必須經國內外醫用安全和標準嚴格准入和認證、週期很長。

陳克龍指出，呼吸器主要零件的供應有國內、也有國外，隨著疫情蔓延，零件已受到一定衝擊。因此，在疫情影響下，透過擴產轉產實現大規模增產，短期看基本不可能，長期也有困難。（編輯：邱國強）1090408