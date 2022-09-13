更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
民進黨
新聞專題
民進黨2/300
首頁 / 兩岸

研究民進黨「認知作戰」 陸學者稱破壞兩岸關係

2022/9/13 15:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北13日電）兩名中國大陸的學者研究民進黨政府的「認知作戰」模式，宣稱民進黨渲染「大陸認知作戰」，破壞兩岸關係。

福建社會科學院現代台灣研究所所長蘇美祥，與福建社會科學院現代台灣研究所副研究員林中威近期在「中國評論」月刊發表「台式『認知作戰』：概念泛化、話術運用與影響分析」的專文。

這篇文章稱，「民進黨當局」引入西方認知戰的概念，加以運用，把自身偽裝成受害者，「不斷加碼炒作『大陸虛假資訊』，進而大肆渲染『大陸認知作戰』，逐步形成一套符合民進黨政治特質和利益需求的台式『認知作戰』模式」。

文章分析台式的「認知作戰」有4種話術運用，包含範圍擴大化、操作行政化、謊言真相化、價值對立化。當中列舉分析，台灣面對疫情、2020年總統大選、烏克蘭情勢、台灣青年拍攝濁水溪與黃河水融合的「滴水驗親」影片等，指稱當中都有台式「認知作戰」的痕跡。

文章也稱，台式的「認知作戰」成為民進黨「勾連」外部的重要管道。

文章宣稱，現實中，Facebook、Youtube等網路平台，正面評價兩岸交流的帳號常常遭到限流甚至封號；一些原本對台海問題關注度不高的西方國家和地區已開始認為「台海地區發生衝突，會衝擊以民主和法治為核心的民主治理」，干涉台海事務的民意有所增強，為區域安全帶來新的不穩定因素。

文章最後說，民進黨與台獨勢力引入的「認知作戰」，已成為破壞兩岸關係的工具，也給台海區域穩定增添了新的風險變數。（編輯：張淑伶）1110913

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台中市議員參選人林義偉酒駕 遭警盤查送辦