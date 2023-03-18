第68屆台灣文化獎登場 3大南管樂團獲表揚

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第68屆「台灣文化獎」頒獎典禮18日在台北盛大舉行，其中獲獎的「台南市南聲社」為南管館閣，具有100多年的悠久歷史，曾與東南亞及歐洲國家音樂團體深入交流。圖為台南市南聲社演出畫面。（台北西區扶輪社提供）中央社記者邱祖胤傳真 112年3月18日

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（中央社台北18日電）由台北西區扶輪社主辦「台灣文化獎」頒獎典禮，今天在台北晶華酒店舉行，包括台南市南聲社、台北市華聲南樂團、台北市和鳴南樂社等3大南管樂團獲表揚。

「台灣文化獎」今年特別邀請台北藝術大學傳統音樂系協辦。

台北西區扶輪社翁嘉立社長致詞時表示：「台灣傳統文化豐富多元，是珍貴的藝術資產，此次是台北西區扶輪社主辦的第68屆台灣文化獎，我們將持續推廣各類的台灣傳統文化，希望能為國家的文化傳承盡一分心力。」

台北西區扶輪社理事暨台灣文化獎主委林炎良致詞時表示：「今年台灣文化獎的主題是『南管表演藝術文化』，獲獎團體各有特色，今天也將帶來精彩的表演，衷心感謝他們為傳承本土傳統文化所做諸多努力與貢獻。」

根據台北西區扶輪社發布新聞稿，此次獲獎的團體按得票數排序分別為：「台南市南聲社」，為南管館閣，具有100多年的悠久歷史，曾與東南亞及歐洲國家音樂團體深入交流；「台北市華聲南樂團」由名音樂家吳昆仁與江月雲創立於1985年，以保存典型廈門派的藝術形態為主要特色；「台北市和鳴南樂社」來自大稻埕地區，是廟宇與古樂文化緊密結合的重要典範。

台灣文化獎至今表揚於音樂、文學、藝術、音樂、歷史、建築、社區經營等領域表現傑出的文化工作者逾百人，歷屆得獎者包括體壇名將紀政、歷史學者江樹生、藝術學者蕭瓊瑞、作曲家許常惠、鋼琴家周雅郎等。（編輯：龍柏安）1120318

「台灣文化獎」邁入第68屆，18日在台北晶華酒店盛大舉行頒獎典禮，獲獎的「台北市華聲南樂團」是由名音樂家吳昆仁與江月雲創立，以保存典型廈門派的藝術形態為主要特色。圖為華聲南樂團團員合影。（台北西區扶輪社提供）中央社記者邱祖胤傳真 112年3月18日