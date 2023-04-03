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方序中首本繪本「不圓的圓」 推廣親子共讀

2023/4/3 16:53（4/3 17:06 更新）
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設計師方序中2021年推出獻給姪女的繪本「不圓的圓」，今年被選為速食品牌共讀日選書，方序中並另外於基隆太平青鳥書店打造親子共讀區。（台灣麥當勞提供）中央社記者王寶兒傳真 112年4月3日
設計師方序中2021年推出獻給姪女的繪本「不圓的圓」，今年被選為速食品牌共讀日選書，方序中並另外於基隆太平青鳥書店打造親子共讀區。（台灣麥當勞提供）中央社記者王寶兒傳真 112年4月3日
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（中央社記者王寶兒台北3日電）明天是兒童節，曾擔任三金典禮視覺統籌的設計師方序中，曾為姪女創作首本繪本作品「不圓的圓」，利用無字形式讓內容擁有更多豐富想像，被選為速食品牌共讀日選書，推廣親子共讀。

「不圓的圓」於2021年出版，以「圓」為出發點描繪家的想像。方序中利用不同形狀和色彩的黏土，捏成一家人的角色造型，藉此強調不圓、不完整之處更顯現出每個人的獨特性，所謂的家也沒有固定的樣貌。

繪本畫面上，方序中則運用較少見的攝影手法呈現，讓無字繪本能透過大小孩的解讀反映出不同面貌的故事。

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方序中透過新聞稿分享，親子關係不僅僅是指父母，姪女的誕生也為自己帶來許多改變，「當時希望我的第一本書是能夠跟她訴說故事的禮物，『不圓的圓』因此萌芽。」

「不圓的圓」成為台灣麥當勞明天推出的「麥麥共讀日」選書，方序中也與基隆太平青鳥書店合作打造親子共讀區。方序中表示，整個空間就像是一本立體的書，希望大人或小孩體驗後都能獲得不同的閱讀層次，「且在虛擬化的時代，特別運用實體的物件佈滿空間，期待讓孩子透過親自體驗而擁有五感探索的機會。」（編輯：李亨山）1120403

#不圓的圓
#麥當勞
#基隆太平青鳥書店
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