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東陽中國OEM獲利穩健 今年業績看增

最新更新：2019/01/24 09:14

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）東陽今年業績不看淡，法人預估第1季AM事業可望小幅回溫，今年在中國OEM事業獲利可望小幅年增，整體業績可望穩健成長。

展望今年第1季營運，本土法人報告指出，東陽第1季售後維修市場（AM）事業業績可小幅回溫，不過仍須觀察中國原廠委託製造（OEM）事業狀況，此外北美冬季氣候趨暖，汽車汰換需求有限，預期第1季業績可能較去年同期減少中位數百分點。

在原廠委託製造部分，法人表示，須觀察今年中國車市拉貨力道，不過新廠車款增加，東陽新廠產能利用率逐步提升，預估東陽在中國OEM事業獲利可望較去年提升中位數百分點。

展望今年，法人預估，東陽今年整體業績有機會年增2%到4%區間，目標逼近新台幣235億元，毛利率可較去年小幅回升，今年每股純益可望小幅年增。

東陽自結去年12月稅前淨利新台幣1.83億元，去年全年自結累計稅前淨利24.38億元，每股稅前純益4.05元。

東陽AM產線已自動化、一貫化，擅長少量多樣的混線生產，提高品質及品項、產能來滿足市場需求。

在OEM市場方面，發展輕量化新技術、新工法、新產品，專攻兩岸汽車內外裝部品，衝刺新能源車市場。（編輯：楊凱翔）1080124

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